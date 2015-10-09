Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 21:15
 

Прямая трансляция матча "Барселоны" за финал Суперкубка Испании

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Барселоны" за финал Суперкубка Испании ©Depositphotos/pljvv1

Сегодня, в ночь с 7 на 8 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании. За выход в следующую стадию поспорят каталонская "Барселона" и баскский "Атлетик" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, в ночь с 7 на 8 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании. За выход в следующую стадию поспорят каталонская "Барселона" и баскский "Атлетик" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Встреча стартует в 00:00 по казахстанскому времени - прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке.

Статистические факты от ФНК

  • – команды провели между собой 245 матчей, по итогам которых преимущество у "Барселоны": 126 побед, 79 поражений, 40 ничьих;
  • – в 10 последних очных матчах "Барселона" одержала 8 побед, потерпела 1 поражение, 1 встреча завершилась вничью;
  • – средняя результативность 10 последних матчей – 2,8 (при этом "Барселона" забивала в среднем 2,3 гола за игру, а "Атлетик" – 0,5);
  • – 6 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";
  • – ставка "обе забьют" сыграла в 2 последних очных матчах из 10;
  • – в рамках Суперкубка Испании команды встречались 9 раз: 5 побед "Барселоны", 3 победы "Атлетика", 1 ничья.

Отметим, что во втором полуфинале сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико". Их матч запланирован через сутки - в ночь с 8 на 9 января.

Определились соперники "Реала" и "Барсы" в Кубке Испании

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
8 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!