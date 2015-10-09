Прямая трансляция матча "Барселоны" за финал Суперкубка Испании

Сегодня, в ночь с 7 на 8 января, в Саудовской Аравии состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании. За выход в следующую стадию поспорят каталонская "Барселона" и баскский "Атлетик" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Встреча стартует в 00:00 по казахстанскому времени - прямая трансляция игры будет доступна по этой ссылке.

Статистические факты от ФНК

– команды провели между собой 245 матчей, по итогам которых преимущество у "Барселоны": 126 побед, 79 поражений, 40 ничьих;

– в 10 последних очных матчах "Барселона" одержала 8 побед, потерпела 1 поражение, 1 встреча завершилась вничью;

– средняя результативность 10 последних матчей – 2,8 (при этом "Барселона" забивала в среднем 2,3 гола за игру, а "Атлетик" – 0,5);

– 6 очных матчей из 10 последних получились "верховыми";

– ставка "обе забьют" сыграла в 2 последних очных матчах из 10;

– в рамках Суперкубка Испании команды встречались 9 раз: 5 побед "Барселоны", 3 победы "Атлетика", 1 ничья.

Отметим, что во втором полуфинале сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико". Их матч запланирован через сутки - в ночь с 8 на 9 января.

