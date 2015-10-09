Определились соперники "Реала" и "Барсы" в Кубке Испании

Сегодня, 7 января, прошла жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. Все встречи пройдут в формате одного матча с 13 по 15 января, передают Vesti.kz.
Пары 1/8 финала Кубка Испании
- "Расинг" — "Барселона"
- "Альбасете" — "Реал" Мадрид
- "Депортиво" — "Атлетико" Мадрид
- "Культураль Леонеса" — "Атлетик" Бильбао
- "Бургос" — "Валенсия"
- "Бетис" — "Эльче"
- "Реал Сосьедад" — "Осасуна"
- "Алавес" — "Райо Вальекано"
Действующий обладатель и рекорды турнира
На данный момент трофей принадлежит "Барселоне". В финале прошлого розыгрыша каталонцы в дополнительное время обыграли мадридский "Реал" со счётом 3:2.
"Сине-гранатовые" — самый титулованный клуб в истории Кубка Испании с 32 победами. Следом идут "Атлетик" Бильбао (24 трофея) и "Реал" Мадрид (20 трофеев).
