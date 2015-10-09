Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:11
 

Суперкубок Испании может решить судьбу Алонсо в "Реале"

Суперкубок Испании может решить судьбу Алонсо в "Реале" ©x.com/realmadrid

Суперкубок Испании может превратиться в ключевой момент в тренерской карьере Хаби Алонсо у руля мадридского "Реала", передают Vesti.kz

Как пишет Diario AS, именно выступление на этом турнире может повлиять на уровень доверия к испанскому специалисту со стороны руководства клуба.

После непростого отрезка сезона и растущего давления вокруг команды победа в Суперкубке способна заметно укрепить позиции Алонсо. В Мадриде рассматривают этот турнир как возможность переломить ситуацию и вернуть команде общую уверенность. 

Если "Реал" сумеет пройти "Атлетико" Мадрид в полуфинале, а затем обыграет "Барселону" в финале, это принесет не только трофей, но и мощный психологический эффект. По информации источника, в таком случае вопросы о будущем Алонсо будут сняты как минимум до конца сезона.

Ситуацию нынешнего наставника сравнивают с периодами работы Карло Анчелотти, который также сталкивался с кризисами, но в итоге приводил "Реал" к громким победам в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

Стоит отметить, что "Барселона" является самым титулованным клубом в истории Суперкубка Испании, завоевав 15 трофеев. У "Реала" - 13 побед в турнире, у "Атлетика" из Бильбао - три, а у мадридского "Атлетико" - два.

Стало известно о серьёзных проблемах Хаби Алонсо перед мадридским дерби

Напомним, полуфинальный матч между мадридскими "Реалом" и "Атлетико" пройдет в ночь с 8 на 9 января. Информация о трансляции встречи доступна по ссылке

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 109 человек

