Стало известно о серьёзных проблемах Хаби Алонсо перед мадридским дерби

У главного тренера "Реала" Хаби Алонсо возникли серьёзные проблемы с составом накануне полуфинала Суперкубка Испании против "Атлетико", передают Vesti.kz.

Как сообщает журналист Cadena COPE Мигель Анхель Диас, участие Антонио Рюдигера в мадридском дерби, которое пройдёт в Джидде, находится под большим вопросом.

Немецкий защитник испытывает дискомфорт в колене и может не выйти на поле в важном матче. Для Хаби Алонсо это серьёзный удар по планам на игру. Именно Рюдигер рассматривался как основной партнёр Рауля Асенсио в центре обороны на матч против команды Диего Симеоне.

Отметим, что в текущем сезоне немец уже надолго выпадал из строя из-за травмы прямой мышцы левого бедра, пропустив около 15 встреч.

Потенциальное отсутствие защитника стало ещё одной головной болью для тренерского штаба "Реала".

В случае если Рюдигер не сможет сыграть, его место в центре обороны, скорее всего, займёт Дин Хёйсен, который заявлен на матч, однако испанец только недавно восстановился после мышечных проблем и испытывает нехватку игровой практики.

