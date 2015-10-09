Сколько заработает "Реал" за участие в Суперкубке Испании. На кону рекордная сумма

Суперкубок Испании по футболу, который пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии, распределит рекордные 23 миллиона евро между четырьмя командами-участниками, сообщают Vesti.kz. Это на 3 миллиона евро больше, чем в прошлом году.

Как информирует Diario AS, мадридский "Реал" гарантированно получит около 6,15 миллиона евро за одно только прибытие в Саудовскую Аравию, где состоятся матчи турнира.

Кроме того, "сливочных" ждёт бонус в размере миллиона евро в случае выхода в финал, а триумф в решающем поединке обогатит мадридский гранд ещё на 2 миллиона евро. Таким образом, суммарный доход может превысить 9 миллионов евро – и это всего за два матча.

По данным Mundo Deportivo, Испанская федерация футбола (RFEF) ожидает, что турнир принесёт 51,9 миллиона евро дохода, из которых 27 миллионов евро — от спонсорства, 11,5 миллиона - от организационных и участия, а 12,69 миллиона евро — от телевизионных прав. Примерно 28 миллиона евро из общего дохода будет выделено на поддержку непрофессионального футбола.

8 января команда Хаби Алонсо встретится с мадридском "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании. Победитель дерби разыграет трофей с сильнейшим в матче "Барселона" - "Атлетик" Бильбао, который состоится 7 января.

Этот турнир станет шестым в общей сложности и пятым подряд, проводимым в Саудовской Аравии по нынешнему формату с четырьмя командами.

