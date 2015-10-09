Прямая трансляция матча "Реала" с "Атлетико" за финал Суперкубка Испании

В ночь с 8 на 9 января состоится второй полуфинальный матча Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридские "Атлетико" и "Реал", передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча - в 00:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал Sport+. Трансляция доступна по этой ссылке.

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Реал"

Статистика встреч "Атлетико" – "Реал"

За всю историю клубы провели между собой 242 личные встречи. На счету "матрасников" 62 победы, "сливочные" были сильнее в 117 матчах, а ещё 63 игры завершились вничью.

В нынешнем сезоне соперники встречались однажды, и тогда успеха добились подопечные Диего Симеоне – 5:2.

Пять последних матчей между "Атлетико" и "Реалом":

27.09.2025. Ла Лига.

"Атлетико" — "Реал" — 5:2;

"Атлетико" — "Реал" — 5:2; 12.03.2025. Лига чемпионов.

"Атлетико" — "Реал" — 1:0 (2:4 пен.);

"Атлетико" — "Реал" — 1:0 (2:4 пен.); 4.03.2025. Лига чемпионов.

"Реал" — "Атлетико" — 2:1;

"Реал" — "Атлетико" — 2:1; 8.02.2025. Ла Лига.

"Реал" — "Атлетико" — 1:1;

"Реал" — "Атлетико" — 1:1; 29.09.2024. Ла Лига.

"Атлетико" — "Реал" — 1:1.

"Атлетико" - "Реал": что на кону

Победитель мадридского дерби выйдет в финал Суперкубка Испании, где сыграет с каталонской "Барселоной". Подопечные Ханса-Дитера Флика в своём полуфинале разгромили "Атлетик" из Бильбао со счётом 5:0.

Финал Суперкубка Испании пройдёт 11 января.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является "Барселона". В финале турнира 2025 года "сине-гранатовые" разгромили "Реал" со счётом 5:2.

