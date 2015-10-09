"Перес вышвырнет тебя из "Реала". Симеоне и Винисиус устроили скандал в полуфинале Суперкубка Испании

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" отметился не только напряжённой борьбой на поле, но и громким конфликтом на бровке, передают Vesti.kz.

Главным его участником стал вингер "сливочных" Винисиус Жуниор, которого вывел из себя наставник "матрасников" Диего Симеоне.

По ходу встречи аргентинский специалист вступил в словесную перепалку с бразильцем и позволил себе резкое высказывание в адрес игрока.

"Эй, Вини, Перес скоро вышвырнет тебя из "Реала", запомни мои слова!" — цитирует слова COPE слова Симеоне в адрес Винисиусу.

На этом эпизод не завершился. Во время замены Винисиуса главный тренер "Атлетико" жестами указал футболисту на реакцию трибун, предложив "прислушаться" к свисту болельщиков. В ответ бразилец эмоционально отреагировал, накричал на Симеоне и в итоге был наказан жёлтой карточкой.

Итог встречи и финал турнира

Сам матч завершился победой "Реала" со счётом 2:1. Команда Хаби Алонсо вышла в финал Суперкубка Испании, где 11 января в Саудовской Аравии сыграет с "Барселоной", ранее уверенно разгромившей "Атлетик" из Бильбао — 5:0.

