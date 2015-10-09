Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:41
 

"Перес вышвырнет тебя из "Реала". Симеоне и Винисиус устроили скандал в полуфинале Суперкубка Испании

  Комментарии

Поделиться
"Перес вышвырнет тебя из "Реала". Симеоне и Винисиус устроили скандал в полуфинале Суперкубка Испании Винисиус Жуниор. ©Depositphotos/Musiu0

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" отметился не только напряжённой борьбой на поле, но и громким конфликтом на бровке, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими "Атлетико" и "Реалом" отметился не только напряжённой борьбой на поле, но и громким конфликтом на бровке, передают Vesti.kz.

Главным его участником стал вингер "сливочных" Винисиус Жуниор, которого вывел из себя наставник "матрасников" Диего Симеоне.

По ходу встречи аргентинский специалист вступил в словесную перепалку с бразильцем и позволил себе резкое высказывание в адрес игрока.

"Эй, Вини, Перес скоро вышвырнет тебя из "Реала", запомни мои слова!" — цитирует слова COPE слова Симеоне в адрес Винисиусу.

На этом эпизод не завершился. Во время замены Винисиуса главный тренер "Атлетико" жестами указал футболисту на реакцию трибун, предложив "прислушаться" к свисту болельщиков. В ответ бразилец эмоционально отреагировал, накричал на Симеоне и в итоге был наказан жёлтой карточкой.

Диего СимеонеФото: Depositphotos/Musiu0

Итог встречи и финал турнира

Сам матч завершился победой "Реала" со счётом 2:1. Команда Хаби Алонсо вышла в финал Суперкубка Испании, где 11 января в Саудовской Аравии сыграет с "Барселоной", ранее уверенно разгромившей "Атлетик" из Бильбао — 5:0.

Хаби Алонсо готов покинуть "Реал" и уже договорился с новым клубом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Менхенгладбах   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 января 19:30   •   не начат
Боруссия М
Боруссия М
(Менхенгладбах)
- : -
Аугсбург
Аугсбург
(Аугсбург)
Кто победит в основное время?
Боруссия М
Ничья
Аугсбург
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!