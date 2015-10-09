В Эр-Рияде (Саудовская Араваия) состоялся матч 14-го тура Саудовской суперлиги, в котором "Аль-Наср" на своём поле уступил "Аль-Кадисии" со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.

Холодный душ после перерыва

Первый тайм прошёл в равной борьбе и без забитых мячей, однако после перерыва гости сумели резко прибавить. На 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий "Аль-Кадисии" Хулиан Киньонес, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев.

Спустя 15 минут преимущество гостей упрочил полузащитник Наитан Нандес, точно пробивший на 66-й минуте и поставивший "Аль-Наср" в крайне сложное положение.

Исторический гол Роналду

Хозяева сумели сократить отставание лишь под занавес встречи. На 81-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Аль-Кадисии", который уверенно реализовал Криштиану Роналду.

Этот гол стал первым для пятикратного обладателя "Золотого мяча" в 2026 году и одновременно вошёл в историю: португалец забивает уже 25 лет подряд — с 2002 по 2026 год, подтверждая свою феноменальную стабильность на высшем уровне.

Турнирное положение

Несмотря на поражение, "Аль-Наср" после 13 сыгранных матчей имеет в активе 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Аль-Хиляля" на четыре балла.

"Аль-Кадисия" благодаря этой победе набрала 27 очков и поднялась на четвёртую строчку, продолжая борьбу за места в верхней части таблицы.

