Италия
Сегодня 08:55
 

Драматичной концовкой с незабитым пенальти обернулся матч Модрича в "Милане"

  Комментарии

Драматичной концовкой с незабитым пенальти обернулся матч Модрича в "Милане" Лука Модрич. ©Depositphotos/canno73

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" на своём поле сыграл вничью с "Дженоа" — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Счёт в игре открыли гости. На 28-й минуте нападающий "Дженоа" Лоренцо Коломбо поразил ворота хозяев после результативной передачи полузащитника Руслана Малиновского. Миланцы долго не могли отыграться: во втором тайме, на 58-й минуте, гол Кристиана Пулишича был отменён после просмотра эпизода.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Рафаэл Леау всё же спас "Милан" от поражения, сравняв счёт. Однако драматичный финал был ещё впереди: на 90+9-й минуте полузащитник "Дженоа" Николае Станчу получил шанс принести своей команде победу, но не сумел реализовать пенальти.

Отдельно отметим, что 40-летний обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич, выступающий за "Милан", провёл на поле все 90 минут.

После этой ничьей "Дженоа" набрал 16 очков в 19 матчах и располагается на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 39 баллами идёт вторым, уступая лидирующему "Интеру", у которого 42 очка.

"Милан" решил повторить трюк трансфера Модрича на звезде "Барселоны"

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 18 14 0 4 40-15 42
2 Милан 18 11 6 1 29-14 39
3 Наполи 18 12 2 4 28-15 38
4 Ювентус 19 10 6 3 27-16 36
5 Рома 19 12 0 7 22-12 36
6 Комо 18 9 6 3 26-12 33
7 Аталанта 19 7 7 5 23-19 28
8 Болонья 18 7 5 6 25-19 26
9 Лацио 19 6 7 6 20-16 25
10 Удинезе 19 7 4 8 20-30 25
11 Торино 19 6 5 8 21-30 23
12 Сассуоло 19 6 5 8 23-25 23
13 Кремонезе 19 5 7 7 20-23 22
14 Кальяри 19 4 7 8 21-27 19
15 Парма 18 4 6 8 12-21 18
16 Лечче 18 4 5 9 12-25 17
17 Дженоа 19 3 7 9 19-29 16
18 Верона Хеллас 18 2 7 9 15-30 13
19 Фиорентина 19 2 7 10 20-30 13
20 Пиза 19 1 9 9 13-28 12

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Флоренция   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 января 19:00   •   не начат
Фиорентина
Фиорентина
(Флоренция)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Фиорентина
Ничья
Милан
Проголосовало 1 человек

