Драматичной концовкой с незабитым пенальти обернулся матч Модрича в "Милане"

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" на своём поле сыграл вничью с "Дженоа" — 1:1, сообщают Vesti.kz.

Счёт в игре открыли гости. На 28-й минуте нападающий "Дженоа" Лоренцо Коломбо поразил ворота хозяев после результативной передачи полузащитника Руслана Малиновского. Миланцы долго не могли отыграться: во втором тайме, на 58-й минуте, гол Кристиана Пулишича был отменён после просмотра эпизода.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+2-й минуте Рафаэл Леау всё же спас "Милан" от поражения, сравняв счёт. Однако драматичный финал был ещё впереди: на 90+9-й минуте полузащитник "Дженоа" Николае Станчу получил шанс принести своей команде победу, но не сумел реализовать пенальти.

Отдельно отметим, что 40-летний обладатель "Золотого мяча"-2018 Лука Модрич, выступающий за "Милан", провёл на поле все 90 минут.

После этой ничьей "Дженоа" набрал 16 очков в 19 матчах и располагается на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 39 баллами идёт вторым, уступая лидирующему "Интеру", у которого 42 очка.

"Милан" решил повторить трюк трансфера Модрича на звезде "Барселоны"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!