В раздевалке "Реала" кипят страсти: у Мбаппе больше врагов, чем союзников

Жизнь в раздевалке "Реала" стала сложнее, чем ожидалось после подписания контракта с Килианом Мбаппе. Приход француза должен был усилить команду и стать последним штрихом победного проекта, но внутри коллектива появились напряжённые моменты, передают Vesti.kz.

Лидеры раздевалки недовольны

По информации El Nacional, игроки, такие как Винисиус, Родриго, Феде Вальверде и Эдер Милитао, считают, что приход Мбаппе нарушил баланс, который позволял им демонстрировать сильную командную игру. Винисиус потерял статус основного атакующего лидера, Родриго чувствует, что его роль размыта, а Вальверде и Милитао вынуждены подстраиваться под новые тактические схемы, чтобы команда оставалась сбалансированной.

Коллективная игра страдает

Общее впечатление внутри команды: Мбаппе выделяется, но коллективная игра "Реала" перестала работать как раньше. Это вызывает внутренние разговоры и недовольство среди игроков, которые считают, что внимание слишком сосредоточено на одной звезде.

Особый статус француза вызывает трения

Мбаппе пришёл с особым медийным и контрактным статусом, что не остаётся незамеченным. Некоторые футболисты считают, что с ним обращаются слишком бережно и не требуют того же, что с остальных. Это усиливает ощущение, что командный дух и коллективные жертвы пострадали.

В результате у Мбаппе в раздевалке больше врагов, чем союзников. Открытой конфронтации нет, но тихая трещина внутри клуба вызывает беспокойство. Управление ситуацией станет ключевым, чтобы этот громкий трансфер не превратился в источник нестабильности для "Реала".

