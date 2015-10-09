В России "отказали" в трансфере игрока двум казахстанским клубам

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" не планирует расставаться с полузащитником Николаем Калинским. Игрок будет готовиться ко второй части сезона на сборах команды в Турции, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что главный тренер нижегородцев Алексей Шпилевский якобы не рассчитывает на Калинского, а интерес к полузащитнику проявляли казахстанские клубы "Актобе" и "Тобол", а также волгоградский "Ротор".

"Николай Калинский — игрок "Пари Нижний Новгород". Мы с большим уважением относимся к нашему полузащитнику и ценим за всё, что он сделал для клуба. "Пари НН" не собирается и не планирует отказываться от Калинского, тем более что у него действующий контракт. Дальнейшее зависит от множества факторов. Если сам игрок решит что‑то поменять в своей карьере, выразит соответствующе желание, а также, если поступят предложения от других клубов, клуб такие запросы будет рассматривать. На данный момент ни сам игрок не обращался с подобными просьбами, ни клубы пока не выходили с предложением о трансфере. Калинский на данный момент игрок "Пари НН", он 12 января пройдёт медосмотр вместе с командой и будет готовиться ко второй части сезона на сборах в Турции. Клуб считает, что и в спортивном, и в профессиональном, и в человеческом плане Николай поможет в решении задач на вторую часть сезона, — рассказал пресс‑атташе "Пари НН" Артем Лисовский "Матч ТВ".

В карьере 32-летнего Калинского также были "Томь", "СКА-Хабаровск" и "Калуга". В разное время вызывался в сборные России до 17, 18 и 19 лет.

