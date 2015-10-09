Казахстанские клубы сыграют с участником Лиги чемпионов

Представитель чемпионата Узбекистана "Андижан" представил соперников по контрольным матчам в Турции, сообщают Vesti.kz.

В рамках подготовки к сезону узбекский клуб проведет десять матчей. Два из них участники Лиги чемпионов АФК сыграют с казахстанскими клуба "Шахтер" и "Ордабасы".

С карагандинцами "Андижан" встретится с 2 февраля, а с шымкентцами - 14 февраля.

"Ордабасы" в сезоне-2026 сыграет в КПЛ, а "Шахтер" будет представлен в первой лиге чемпионата Казахстана.

