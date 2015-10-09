Казахстанские клубы сыграют с участником Лиги чемпионов

Представитель чемпионата Узбекистана "Андижан" представил соперников по контрольным матчам в Турции, сообщают Vesti.kz.
В рамках подготовки к сезону узбекский клуб проведет десять матчей. Два из них участники Лиги чемпионов АФК сыграют с казахстанскими клуба "Шахтер" и "Ордабасы".
С карагандинцами "Андижан" встретится с 2 февраля, а с шымкентцами - 14 февраля.
"Ордабасы" в сезоне-2026 сыграет в КПЛ, а "Шахтер" будет представлен в первой лиге чемпионата Казахстана.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Футбол. Контрольные матчи 2026 • Объединённые Арабские Эмираты • Контрольная игра, мужчины
9 января • не начат
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Нефтчи Бк
Проголосовало 158 человек
Реклама