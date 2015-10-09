Галымжан Кенжебек прошёл медосмотр в новом клубе

Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек успешно завершил медицинское обследование в российском клубе "Ахмат", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По данным источника, 22-летний футболист прилетел в Москву (Россия) 7 января и встретился с представителями грозненского клуба. В ближайшие дни ожидается его официальное представление в качестве игрока "Ахмата".

Контракт казахстанца был подписан незадолго до Нового года. Одним из ключевых факторов при выборе клуба стал звонок главного тренера команды Станислава Черчесова, под руководством которого Кенжебек ранее выступал в сборной Казахстана.

В карьере уроженца Тараза до этого были такие клубы, как "Елимай", "Кайрат", "Мактаарал", "Женис", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".

За последнее время Галымжан Кенжебек утвердился как один из ключевых игроков атакующей линии сборной Казахстана. В октябре он ярко проявил себя в отборочном цикле к чемпионату мира-2026: в игре с Лихтенштейном вингер оформил дубль и существенно способствовал разгромной победе — 4:0. В заключительном туре квалификации Кенжебек помог национальной команде добиться сенсационного результата, обеспечив ничью 1:1 с лидером группы — сборной Бельгии.

На клубном уровне футболист также демонстрировал высокую результативность: в казахстанской премьер-лиге он провёл 11 матчей за "Елимай", забил 6 мячей и сделал 4 результативные передачи.

