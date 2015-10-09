Игрок сборной Казахстана за 297 миллионов определился с новым клубом

Казахстанский защитник Темирлан Ерланов в ближайшее время будет официально представлен в составе павлодарского "Иртыша", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

32-летний футболист покинул костанайский "Тобол", куда перешёл прошлой зимой, и теперь сосредоточен на восстановлении после травмы. Планируется, что на предсезонных сборах в Турции Ерланов сможет набрать оптимальную форму и вернуться в ритм интенсивных тренировок, чтобы сразу стать ключевым игроком обороны нового клуба.

Ранее интерес к опытному защитнику проявлял "Кызылжар", однако сам футболист принял решение остановиться на варианте с "Иртышом".

Ерланов имеет богатый опыт выступлений на клубном уровне: до перехода в "Тобол" он защищал цвета "Востока", "Ордабасы" и "Актобе". На международной арене защитник провёл 21 матч за сборную Казахстана, забив один гол и внося стабильный вклад в оборону национальной команды.

По оценкам экспертов, трансферная стоимость Ерланова составляет около 500 тысяч евро (около 297 миллионов тенге). Благодаря своему опыту, лидерским качествам и знанию казахстанского футбольного чемпионата, Темирлан способен сразу усилить защитную линию "Иртыша" и помочь команде в борьбе за высокие позиции в КПЛ.

Представление игрока в новом клубе ожидается в ближайшие дни, и болельщики Павлодара смогут увидеть его на поле уже в стартовых матчах нового сезона.

"Актобе" официально стал частным клубом: появилось первое заявление

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!