"Актобе" официально стал частным клубом: появилось первое заявление

Футбольный клуб "Актобе" перешёл в частную собственность, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новый владелец намерен развивать клуб как стабильный и выстроенный спортивный проект, ориентированный на долгосрочную перспективу. Руководство уже обозначило ключевые приоритеты своей работы:
- Стабильное улучшение спортивных результатов клуба;
- Развитие детско-юношеского футбола;
- Модернизация академии и инфраструктуры;
- Совершенствование системы управления в соответствии с международными стандартами;
- Выстраивание открытых и доверительных отношений с болельщиками и другое.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Футбол. Контрольные матчи 2026 • Объединённые Арабские Эмираты • Контрольная игра, мужчины
9 января • не начат
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Нефтчи Бк
Проголосовало 139 человек
Реклама