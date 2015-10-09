Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 16:55
 

"Актобе" официально стал частным клубом: появилось первое заявление

Футбольный клуб "Актобе" перешёл в частную собственность, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый владелец намерен развивать клуб как стабильный и выстроенный спортивный проект, ориентированный на долгосрочную перспективу. Руководство уже обозначило ключевые приоритеты своей работы:

  • Стабильное улучшение спортивных результатов клуба;
  • Развитие детско-юношеского футбола;
  • Модернизация академии и инфраструктуры;
  • Совершенствование системы управления в соответствии с международными стандартами;
  • Выстраивание открытых и доверительных отношений с болельщиками и другое.


