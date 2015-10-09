"Актобе" официально стал частным клубом: появилось первое заявление

Футбольный клуб "Актобе" перешёл в частную собственность, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый владелец намерен развивать клуб как стабильный и выстроенный спортивный проект, ориентированный на долгосрочную перспективу. Руководство уже обозначило ключевые приоритеты своей работы:

Стабильное улучшение спортивных результатов клуба;

Развитие детско-юношеского футбола;

Модернизация академии и инфраструктуры;

Совершенствование системы управления в соответствии с международными стандартами;

Выстраивание открытых и доверительных отношений с болельщиками и другое.

