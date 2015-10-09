Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Клуб КПЛ представил нового главного тренера

Казахстанский специалист Ринат Алюетов стал главным тренером кокшетауского "Окжетпеса", сообщают Vesti.kz.

Ранее Алюетов в качестве главного тренера возглавлял клубы Премьер-лиги: "Жетысу", "Женис", "Туран" и "Каспий".

В 2023 году 36-летний специалист он был ассистентом главного тренера "Елимая" в чемпионском сезоне Первой лиги.

Напомним, в КПЛ-2025 кокшетауский клуб занял восьмое место.


