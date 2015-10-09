"Кайрат" назвал цены на матч Лиги чемпионов с "Брюгге" в Астане

Стали известны цены билетов на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрата" против бельгийского "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится 20 января в Астане на стадионе "Астана Арена". Начало игры в 20:30 по местному времени.

Билеты делятся на четыре категории в зависимости от расположения мест:

Категория 1 — 50 000 тенге;

Категория 2 — 35 000 тенге;

Категория 3 — 25 000 тенге;

Категория 4 — 15 000 тенге.

Отметим, что аналогичные цены были на матч "Кайрата" и "Олимпиакоса", который состоялся там же в Астане 9 декабря 2025 года.

Добавим, что ранее, цены на билеты на матчи против "Реала" и "Пафоса", состоявшиеся в Алматы стояли от 30 до 250 тысяч тенге.

Турнирное положение "Кайрата" в Лиге чемпионов

На данный момент алматинский "Кайрат" занимает 36-е место в турнирной таблице рядом с испанским "Вильярреалом". Казахстанский клуб имеет в своём активе всего одно очко за ничью с кипрским "Пафосом" (0:0).

Остальные 5 матчей против португальского "Спортинга" (4:1), мадридского "Реала" (0:5), миланского "Интера" (2:1), датского "Копенгагена" (3:2) и греческого "Олимпиакоса" (0:1) "Кайрат" проиграл. Впереди, помимо матча против "Брюгге" алматинцы сыграют против лондонского "Арсенала" (в ночь с 28 на 29 января).

