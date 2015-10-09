Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига чемпионов
Сегодня 19:00
 

"Кайрат" назвал цены на матч Лиги чемпионов с "Брюгге" в Астане

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" назвал цены на матч Лиги чемпионов с "Брюгге" в Астане ©ФК "Кайрат"

Стали известны цены билетов на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрата" против бельгийского "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Стали известны цены билетов на матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов "Кайрата" против бельгийского "Брюгге", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится 20 января в Астане на стадионе "Астана Арена". Начало игры в 20:30 по местному времени.

Билеты делятся на четыре категории в зависимости от расположения мест:

  • Категория 1 — 50 000 тенге;
  • Категория 2 — 35 000 тенге;
  • Категория 3 — 25 000 тенге;
  • Категория 4 — 15 000 тенге.

Отметим, что аналогичные цены были на матч "Кайрата" и "Олимпиакоса", который состоялся там же в Астане 9 декабря 2025 года.

Добавим, что ранее, цены на билеты на матчи против "Реала" и "Пафоса", состоявшиеся в Алматы стояли от 30 до 250 тысяч тенге.


Турнирное положение "Кайрата" в Лиге чемпионов

На данный момент алматинский "Кайрат" занимает 36-е место в турнирной таблице рядом с испанским "Вильярреалом". Казахстанский клуб имеет в своём активе всего одно очко за ничью с кипрским "Пафосом" (0:0).

Остальные 5 матчей против португальского "Спортинга" (4:1), мадридского "Реала" (0:5), миланского "Интера" (2:1), датского "Копенгагена" (3:2) и греческого "Олимпиакоса" (0:1) "Кайрат" проиграл. Впереди, помимо матча против "Брюгге" алматинцы сыграют против лондонского "Арсенала" (в ночь с 28 на 29 января).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
9 января   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Нефтчи Бк
Нефтчи Бк
(Баку)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Нефтчи Бк
Проголосовало 158 человек

Реклама

Живи спортом!