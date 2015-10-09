"Будет по‑другому". Флик остудил эйфорию "Барселоны" после 5:0

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал убедительный успех своей команды в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао, сообщают Vesti.kz.

Каталонцы не оставили сопернику шансов, оформив разгром со счётом 5:0.

"Для меня приоритет — следующий матч. В то же время я ценю то, что сделали сегодня, потому что в игре с "Эспаньолом" мы не выглядели хорошо. Мне импонирует, что команда действовала сообща. Победа 5:0 — хорошее достижение, но это лишь одна встреча, а в финале будет по‑другому.

Сегодня мы сумели взять игру под контроль. Нам понадобилось несколько минут, чтобы набрать нужный темп. Потом мы сыграли неплохо. Я доволен тем, что удерживали контроль над матчем: владели мячом и надёжно оборонялись до конца, сохранив ворота в неприкосновенности", — приводит слова Флика издание AS.

Благодаря этой победе "сине-гранатовые" пробились в финал Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января. В решающем матче команда Флика сыграет с победителем мадридского противостояния между "Атлетико" и "Реалом".

