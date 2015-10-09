Дело закрыто. "Барселона" приняла решение по продаже лидера за 100 миллионов

"Барселона" отклонила предложение в размере 100 миллионов евро по бразильскому вингеру Рафинье Диасу и дала понять, что не намерена обсуждать его трансфер, передают Vesti.kz.
Жёсткая позиция клуба
Руководство каталонского клуба приняло окончательное решение по будущему одного из своих лидеров. Как сообщает Don Balon, "сине-гранатовые" ответили отказом на щедрое предложение, поступившее из Саудовской Аравии, и закрыла вопрос о возможной продаже Рафиньи Диаса.
В клубе считают бразильца ключевой фигурой спортивного проекта и не готовы вступать в переговоры даже при сумме, близкой к 100 миллионам евро.
Интерес из Саудовской Аравии
Наиболее предметный интерес к бразильцу проявлял "Аль-Хиляль", готовый сделать Рафинью одной из главных звёзд саудовской лиги. Однако даже внушительные финансовые условия не повлияли на позицию "Барселоны".
В каталонском клубе уверены, что потеря такого игрока нанесла бы серьёзный урон спортивным амбициям, особенно на фоне задач в Ла Лиге и еврокубках.
Рафинья — опора команды
Бразильский вингер стал важнейшим элементом атакующей линии, сочетая результативность, работоспособность и лидерские качества. Тренерский штаб высоко оценивает его вклад не только в голы и передачи, но и в общий баланс команды.
В текущем сезоне Рафинья Диас провёл 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи, подтвердив статус одного из самых эффективных футболистов состава.
