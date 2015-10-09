Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 13:10
 

Дело закрыто. "Барселона" приняла решение по продаже лидера за 100 миллионов

Дело закрыто. "Барселона" приняла решение по продаже лидера за 100 миллионов ©ФК "Барселона"

"Барселона" отклонила предложение в размере 100 миллионов евро по бразильскому вингеру Рафинье Диасу и дала понять, что не намерена обсуждать его трансфер, передают Vesti.kz.

"Барселона" отклонила предложение в размере 100 миллионов евро по бразильскому вингеру Рафинье Диасу и дала понять, что не намерена обсуждать его трансфер, передают Vesti.kz.

Жёсткая позиция клуба

Руководство каталонского клуба приняло окончательное решение по будущему одного из своих лидеров. Как сообщает Don Balon, "сине-гранатовые" ответили отказом на щедрое предложение, поступившее из Саудовской Аравии, и закрыла вопрос о возможной продаже Рафиньи Диаса.

В клубе считают бразильца ключевой фигурой спортивного проекта и не готовы вступать в переговоры даже при сумме, близкой к 100 миллионам евро.

Интерес из Саудовской Аравии

Наиболее предметный интерес к бразильцу проявлял "Аль-Хиляль", готовый сделать Рафинью одной из главных звёзд саудовской лиги. Однако даже внушительные финансовые условия не повлияли на позицию "Барселоны".

В каталонском клубе уверены, что потеря такого игрока нанесла бы серьёзный урон спортивным амбициям, особенно на фоне задач в Ла Лиге и еврокубках.


Рафинья — опора команды

Бразильский вингер стал важнейшим элементом атакующей линии, сочетая результативность, работоспособность и лидерские качества. Тренерский штаб высоко оценивает его вклад не только в голы и передачи, но и в общий баланс команды.

В текущем сезоне Рафинья Диас провёл 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи, подтвердив статус одного из самых эффективных футболистов состава.

