Испания
Сегодня 19:48
 

Партнёр Роналду отказался возвращаться в "Барселону" и назвал причину

  Комментарии

Партнёр Роналду отказался возвращаться в "Барселону" и назвал причину ©Depositphotos/bldekok

Бывший защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес, ныне выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср", прокомментировал слухи о возможном возвращении на "Камп Ноу", передают Vesti.kz.

Бывший защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес, ныне выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср", прокомментировал слухи о возможном возвращении на "Камп Ноу", передают Vesti.kz.

Финансы делают возвращение невозможным

Иньиго заявил, что вернуться в "Барселону" невозможно из-за финансовых ограничений клуба:

"Я не могу вернуться в "Барселону", Лапорта (президент клуба) просто не даст столько денег".

Защитник подчеркнул, что речь идёт не о спортивных или эмоциональных причинах, а исключительно о финансовой стороне вопроса.


Настоящее в Саудовской Аравии и взгляд на "Барсу"

Мартинес отметил, что доволен текущей карьерой:

"Мне очень комфортно в "Аль-Насре". Период в "Барселоне" был моим лучшим профессиональным временем. Я почувствовал настоящую атмосферу клуба".

Он также внимательно следит за выступлениями "Барсы" и высоко оценил молодого защитника Жерара Мартина, который уверенно заменяет его в команде.

Вывод

В свои 34 года Иньиго Мартинес считает этап в "Барселоне" завершённым. Его возможное возвращение возможно только при финансовых условиях, которые на данный момент кажутся недостижимыми.

Главной звездой "Аль-Насра" является португальский нападающий Криштиану Роналду.

