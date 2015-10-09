"Барселоне" предложили 100 миллионов за "нового Неймара"

Саудовский "Аль-Хиляль" сделал "Барселоне" одно из самых громких предложений текущего трансферного окна, нацелившись на бразильского вингера Рафинью Диаса, передают Vesti.kz.

Рафинья может уйти из "Барсы" за 100 миллионов

По информации Fichajes, саудовский гранд предложил за футболиста 100 миллионов евро. Из этой суммы 80 миллионов составляют фиксированный платёж, ещё 20 миллионов предусмотрены в виде бонусов. В каталонском клубе с осторожностью относятся к предложению, понимая, что по финансовым масштабам его практически невозможно перекрыть на европейском рынке.

Замена Неймару и проект Индзаги

Интерес "Аль-Хиляля" к Рафинье возобновился на фоне недавних переговоров по аренде "сине-гранатовыми" их игрока - португальского защитника Жоау Канселу. Саудовский клуб ищет яркую фигуру, способную заполнить вакуум после ухода Неймара Жуниора, и рассматривает бразильца как ключевого игрока для укрепления статуса команды Симоне Индзаги. Итальянский тренер лично одобрил возможный трансфер.

Позиция "Барселоны" и игрока

Сообщается, что прошлым летом президент "Барселоны" Жоан Лапорта отклонил подобные предложения, однако настойчивость саудовской стороны лишь усилилась. Кроме того, по данным источника, между спортивным руководством каталонцев и самим Рафиньей существует негласное соглашение, позволяющее футболисту покинуть клуб в случае по-настоящему выгодного предложения.

Решающее слово — за Рафиньей

"Аль-Хиляль" также подготовил для игрока контракт с заоблачной зарплатой, которая значительно превзойдёт любые условия, доступные в Европе. Окончательное решение остаётся за самим Рафиньей, который уже доказал свой статус одного из лучших в мире и теперь оказался перед финансовым искушением беспрецедентного масштаба.

В текущем сезоне Диас отыграл 15 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи. На данный момент Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

