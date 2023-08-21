Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Игрок сборной Казахстана перешёл в турецкий клуб

Казахстанский защитник Лев Скворцов определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

Он подписал контракт с турецким клубом "Серикспор" до конца сезона. "Серикспор" выступает в первой лиге и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 19 матчей. 

Ранее Скворцов играл за "Актобе", "Туран", "Атырау", "Астану", а также за российские "Шинник" и "Химки".

С 2023 по 2024 год привлекался в национальную сборную Казахстана.

В предыдущем сезон он провёл за "Актобе" 22 матча во всех турнирах и забил один гол.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

