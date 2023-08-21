Игрок сборной Казахстана перешёл в турецкий клуб

Казахстанский защитник Лев Скворцов определился со своим будущим, передают Vesti.kz.

Он подписал контракт с турецким клубом "Серикспор" до конца сезона. "Серикспор" выступает в первой лиге и на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков после 19 матчей.

Ранее Скворцов играл за "Актобе", "Туран", "Атырау", "Астану", а также за российские "Шинник" и "Химки".

С 2023 по 2024 год привлекался в национальную сборную Казахстана.

В предыдущем сезон он провёл за "Актобе" 22 матча во всех турнирах и забил один гол.

