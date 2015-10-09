Флик отказался тренировать "Барселону" перед матчем Суперкубка против "Реала"

После уверенной победы над "Атлетиком" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании тренерский штаб "Барселоны" внёс изменения в график подготовки команды, передают Vesti.kz.

Флик скорректировал подготовку "Барсы" перед решающим матчем

Как сообщает Sport.es, главный тренер каталонцев Ханси Флик принял решение отменить тренировку, запланированную на пятницу, 9 января.

В четверг, 8 числа, команда работала в щадящем режиме. Немецкий специалист разделил футболистов на две группы: игроки стартового состава матча против команды Эрнесто Вальверде остались в отеле и сосредоточились на восстановлении, тогда как те, кто получил ограниченное игровое время или не выходил, отправились на тренировочное поле рядом со стадионом "Король Абдулла Спортс Сити".

Позднее тренерский штаб принял решение отказаться от тренировки, запланированной на пятницу, из-за повышенной усталости у части игроков. Вместо выхода на поле команда ограничится восстановительными процедурами в отеле.

Совместное занятие в полном составе запланировано на 11 января - именно тогда "Барселона" начнет непосредственную подготовку к финалу турнира.

Ожидается, что к общей группе присоединится Марк-Андре тер Штеген, вернувшийся в Саудовскую Аравию после того, как проблемы с ранее оперированным коленом не получили серьёзного подтверждения.

Класико в финале

Напомним, что во втором полуфинале "Барселона" уверенно разобралась с "Атлетиком" из Бильбао, одержав разгромную победу со счётом 5:0. Этот результат вывел каталонцев в финал Суперкубка Испании, где их ждёт очередное эль класико - противостояние с мадридским "Реалом".

Решающий матч турнира пройдёт в ночь с 11 на 12 января. Действующим обладателем трофея остаётся "Барселона": в финале Суперкубка Испании 2025 года сине-гранатовые уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

