"Реал" обставил "Барселону" и заберёт новичка за 50 миллионов

"Реал" близок к подписанию центрального защитника Нико Шлоттербека из дортмундской "Боруссии" и опережает "Барселону" в борьбе за игрока. Сделка может быть закрыта уже в январе и оценивается примерно в 50 миллионов евро, передают Vesti.kz.

"Реал" опережает "Барсу"

По данным Don Balon, "Реал" активно ведёт переговоры о подписании Нико Шлоттербека — надёжного центрального защитника, за которым "Барселона" следила как за потенциальной звездой будущего. Сумма сделки может составить около 50 миллионов евро.

Шлоттербек подходит под профиль, который ищут оба клуба: молодость, опыт в элитном европейском футболе и способность стать лидером обороны на долгие годы. "Барса" рассматривала его как стратегическое усиление линии защиты, но "Реал" вмешался и может оставить принципиального соперника без одного из приоритетных вариантов.

Согласно Bild, интерес "Реала" серьёзен, и сделка возможна уже в январском трансферном окне. "Боруссия", зная, что контракт Шлоттербека истекает через полтора года, предпочитает продажу сейчас, чтобы не рисковать потерять игрока без компенсации.

Хаби Алонсо и оборона "Реала"

Потенциальный приход Шлоттербека связан с планами клуба по обороне. Линия защиты "Реала" нуждается в обновлении из-за травм и необходимости постепенной ротации. Хаби Алонсо участвует в формировании нового проекта клуба.

Испанский тренер ценит Шлоттербека за самоотверженность в единоборствах, надёжность и умение контролировать мяч под давлением. Его приход позволит "Реалу" увеличить глубину ротации и подготовить смену поколений на ключевой позиции.

Тактическая и стратегическая ценность

С точки зрения спортивной стратегии, трансфер также ослабит "Барселону", забрав игрока, который вписывался в их планы. В штабе "Реала" рассматривают это как важную возможность на трансферном рынке.

"Боруссия", цена и решение игрока

"Боруссия" понимает ценность Шлоттербека и необходимость принять решение. При цене около 50 миллионов евро продажа позволит клубу реинвестировать и избежать неопределённости.

Сам игрок положительно смотрит на переход в "Реал", учитывая возможность бороться за титулы, повысить международный уровень и сделать шаг вперёд в карьере. "Барселона" в это время наблюдает, как сделка, казавшаяся почти завершённой, ускользает. Если не произойдёт неожиданный поворот, "Реал" близок к заключению сделки, которая усилит оборону клуба в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!