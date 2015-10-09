Алонсо посоветовал Пересу избавиться от игрока "Реала"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо советует президенту клуба Флорентино Пересу продать защитника Франа Гарсию, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ранее игрок не входил в планы бывшего наставника "сливочных" Карло Анчелотти, который считал его неподготовленным для основной команды и также советовал рассмотреть предложения о трансфере.

После прихода Алонсо Гарсия получил шанс проявить себя в Клубном чемпионате мира, особенно воспользовавшись отсутствием травмированного Ферланда Менди. Несмотря на хорошие впечатления в нескольких матчах, игрок так и не смог закрепиться в составе, уступив место новичку Альваро Каррерасу и восстановившемуся Менди.

Сейчас Фран Гарсия практически лишён игрового времени во второй половине сезона, что и стало причиной рекомендации Алонсо о его продаже. По данным СМИ, трансфер может состояться уже в январе.

Гарсия провёл 12 матчей в нынешнем сезоне и забил один гол.

