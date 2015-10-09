Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 22:41
 

Алонсо посоветовал Пересу избавиться от игрока "Реала"

Флорентино Перес. ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо советует президенту клуба Флорентино Пересу продать защитника Франа Гарсию, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Ранее игрок не входил в планы бывшего наставника "сливочных" Карло Анчелотти, который считал его неподготовленным для основной команды и также советовал рассмотреть предложения о трансфере.

После прихода Алонсо Гарсия получил шанс проявить себя в Клубном чемпионате мира, особенно воспользовавшись отсутствием травмированного Ферланда Менди. Несмотря на хорошие впечатления в нескольких матчах, игрок так и не смог закрепиться в составе, уступив место новичку Альваро Каррерасу и восстановившемуся Менди.

Сейчас Фран Гарсия практически лишён игрового времени во второй половине сезона, что и стало причиной рекомендации Алонсо о его продаже. По данным СМИ, трансфер может состояться уже в январе.

Гарсия провёл 12 матчей в нынешнем сезоне и забил один гол.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
4 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Алавес 18 5 4 9 15-21 19
15 Жирона 18 4 6 8 17-34 18
16 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22-26 18
17 Мальорка 18 4 6 8 20-26 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8-27 12

