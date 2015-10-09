Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо включён в список потенциальных преемников Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", передают Vesti.kz со ссылкой на FootballTransfers.

Проблемы Алонсо в "Реале"

Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, перейдя из леверкузенского "Байера", однако пока не сумел завоевать доверие ни руководства, ни игроков мадридского клуба. В то же время руководство "Реала" подчёркивает, что состав команды остаётся одним из самых молодых и ценных в Европе и отмечает, что тренер мог эффективнее использовать доступные ресурсы.

"Сити" готовится к замене Гвардиолы

Сообщается, что "Сити" заранее готовится к моменту, когда Гвардиола решит завершить работу в клубе и, возможно, возглавит какую-нибудь национальную сборную. Среди кандидатов на замену фигурируют Алонсо, а также бывший тренер "Челси" Энцо Мареска.

Опыт Алонсо в Европе

Ранее Алонсо проявил себя в Германии, став одним из самых востребованных молодых тренеров Европы: он выиграл Бундеслигу с "Байером" без поражений и добавил к этому Кубок Германии. Алонсо также рассматривался "Ливерпулем", но в итоге подписал трёхлетний контракт с "Реалом".

На данный момент Гвардиола полностью сосредоточен на работе в "Манчестер Сити", однако с завершением сезона возможны любые изменения.

