Хаби Алонсо решил убрать опытного игрока из "Реала"

"Реал" принял решение не продлевать контракт с Антонио Рюдигером. Центральный защитник, один из лидеров раздевалки последних сезонов, близок к уходу из команды, передают Vesti.kz.

Причина — физическое состояние

Как пишет El Nacional, решение не связано с дисциплиной. Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо считает, что Рюдигер больше не способен поддерживать требуемый уровень на протяжении длинного сезона. Повторяющиеся травмы и трудности с регулярной игрой стали ключевыми факторами.

Тактика и планы Алонсо

Тренер ясно дал понять, что оборона команды должна быть быстрой, надёжной и способной сохранять интенсивность весь сезон. Защитник, которому необходима постоянная передышка и контроль нагрузки, не вписывается в эту концепцию.

Прощание и будущие варианты

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Рюдигера рассматриваются Саудовская Аравия и европейские клубы, многое зависит от его физического состояния и медицинских гарантий.

"Реал" уже ищет молодых защитников с высокой физической готовностью, чтобы укрепить оборону. Уход Рюдигера подтверждает, что Хаби Алонсо ориентирован на омоложение состава.

Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года, когда перешёл из "Челси" в статусе свободного агента. В его карьере также были "Рома" и "Штутгарт".

В нынешнем сезоне немецкий защитник сыграл за "сливочных" девять матчей и заработал одно предупреждение.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!