Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 17:40
 

Хаби Алонсо решил убрать опытного игрока из "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо решил убрать опытного игрока из "Реала" Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

"Реал" принял решение не продлевать контракт с Антонио Рюдигером. Центральный защитник, один из лидеров раздевалки последних сезонов, близок к уходу из команды, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Реал" принял решение не продлевать контракт с Антонио Рюдигером. Центральный защитник, один из лидеров раздевалки последних сезонов, близок к уходу из команды, передают Vesti.kz.

Причина — физическое состояние

Как пишет El Nacional, решение не связано с дисциплиной. Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо считает, что Рюдигер больше не способен поддерживать требуемый уровень на протяжении длинного сезона. Повторяющиеся травмы и трудности с регулярной игрой стали ключевыми факторами.

Тактика и планы Алонсо

Тренер ясно дал понять, что оборона команды должна быть быстрой, надёжной и способной сохранять интенсивность весь сезон. Защитник, которому необходима постоянная передышка и контроль нагрузки, не вписывается в эту концепцию.


Прощание и будущие варианты

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Рюдигера рассматриваются Саудовская Аравия и европейские клубы, многое зависит от его физического состояния и медицинских гарантий.

"Реал" уже ищет молодых защитников с высокой физической готовностью, чтобы укрепить оборону. Уход Рюдигера подтверждает, что Хаби Алонсо ориентирован на омоложение состава.

Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года, когда перешёл из "Челси" в статусе свободного агента. В его карьере также были "Рома" и "Штутгарт".

В нынешнем сезоне немецкий защитник сыграл за "сливочных" девять матчей и заработал одно предупреждение.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
4 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Алавес 18 5 4 9 15-21 19
15 Жирона 18 4 6 8 17-34 18
16 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22-26 18
17 Мальорка 18 4 6 8 20-26 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8-27 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 января 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Вольфсбург
Вольфсбург
(Вольфсбург)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Вольфсбург
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!