Чесноков готовится к дебюту за "Хартс": соперник мотивирован, а с прямой трансляцией проблемы

Уже в воскресенье, 11 января, казахстанец Ислам Чесноков может дебютировать в футболке шотландского "Харт оф Мидлотиан". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем матче лидера чемпионата.

В воскресенье состоится выездной матч 22-го тура против "Данди". Игра начнётся в 19:00 по казахстанскому времени. Участие Чеснокова пока под вопросом, так как он лишь несколько дней назад присоединился к команде. Но вероятность дебюта есть.

Выйдет ли Чесноков на поле? Тренер дал ответ

Ещё в среду рулевой "Хартса" Дерек Макиннес отметил, что участие Чесноков в игре с "Данди" возможно. Но при этом специалист напомнил всем, что Ислам давно не имел игровой практики и даже тренировочного процесса в командном формате. Тем не менее казахстанец неплохо начал вливаться в состав нового клуба.

"Я обязательно поговорю об этом с Исламом, и он, кажется, настроен принять участие. Но с нашей стороны есть понимание, что он фактически не тренировался в команде последний месяц или около того - с момента последнего сбора национальной сборной. При этом хорошие игроки тянутся к хорошим игрокам. В последние пару дней он хорошо тренировался, и мы очень довольны тем, что он нам показал", - сказал тренер.

С тех пор прошло ещё пару тренировочных дней, и не исключено, что Чесноков чувствует себя ещё лучше. А с учётом куража новобранца и ажиотажа болельщиков, есть высокая вероятность, что казахстанец получит свои 15-20 минут во втором тайме. Это было бы очень хорошо для дебюта сразу после подписания контракта.

Соперник идёт на победной серии и хочет реванш

Если "Хартс" лидирует в первенстве, набрав 44 очка, то "Данди" находится лишь на девятом месте из 12, имея в зачёте 22 балла. В матче первого круга, который прошёл на поле "Хартса", одноклубники Чеснокова учинили соперникам разгром со счётом 4:0.

В каждом из таймов футболисты клуба из Эдинбурга забили по два гола. Они в два раза превзошли "Данди" по владению мячом (67-33), а ещё позволили соперникам нанести всего лишь один удар в створ, в то время как сами десять раз пробили по воротам.

При этом недооценивать "Данди" нельзя, так как сейчас команда выбирается из кризиса. На данный момент у этого клуба серия из трёх побед кряду (лучше только у "Рейнджерс" - четыре). Но статистика вещь очень убедительная: в трёх из четырёх последних матчах "Хартс" уверенно обыграл "Данди", и все эти игры состоялись в 2025 году - 6:0, 3:1 и 4:0 (и только одно поражение 0:1).

Казахстанцы рискуют не увидеть дебютный матч Чеснокова

Официальным вещателем матчей шотландской лиги в Казахстане является Setanta Sports. На своих телеканалах и в официальном приложении они показывают много спортивного контента из разных видов спорта, в том числе матчи лучших европейских футбольных чемпионатов.

Матчи шотландской лиги там тоже транслируют. К примеру, на прошлой неделе показывалась в прямом эфире игра между "Селтиком" и "Рейнджерс" (1:3), а на этой неделе её несколько раз показывали в повторе на одном из телеканалов Setanta.

Однако на этой неделе в программе телеканалов и приложения матчей чемпионата Шотландии нет, даже игры, в которой потенциально может дебютировать Чесноков. Поэтому официально посмотреть игру с "Данди" казахстанцам не получится, сетка программ уже составлена, и этой встречи там нет.

По нашим сведениям, это могло случиться из-за ограниченного времени для выбора трансляции, а трансфер Чеснокова состоялся всего несколько дней назад. А начиная со следующей недели игры с участием нового клуба Чеснокова должны показываться на телеканалах Setanta Sports. Надеемся, что так оно и будет, ведь теперь интерес к шотландской лиге в Казахстане повышенный.

Отметим, что на следующей неделе "Хартс" проведёт сразу две игры: в среду, 14 января, состоится домашняя встреча чемпионата с "Сент-Мирреном", а в субботу, 17 января, домашний матч Кубка Шотландии с "Фалкирком". Тут же отметим, что вещатель Setanta Sports имеет права только на показ чемпионата страны.

