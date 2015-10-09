Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 15:00
 

Воспитанник "Фенербахче" нашёл новый клуб в Казахстане

  Комментарии

Поделиться
Воспитанник "Фенербахче" нашёл новый клуб в Казахстане Микаэль Аскаров. ©ФК "Кайрат"

Футбольный клуб "Женис" объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Микаэлем Аскаровым, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Женис" объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Микаэлем Аскаровым, передают Vesti.kz.

Ранее 23-летний Аскаров играл за "Туран", "Атырау", "Экибастуз", "Кайрат" и белорусский клуб "Сморгонь".

Привлекался к играм за молодёжную сборную Казахстана до 21 года.

Стоит отметить, что Аскаров в восьмилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Турцию, позже присоединившись к академии клуба "Фенербахче". В ноябре 2021 года футболист перешёл в турецкий клуб "Адана Демирспор", где продолжил выступать на юношеском уровне.

В предыдущем сезоне Аскаров сыграл за "Атырау" и "Туран" 18 матчей, результативными действиями не отметился.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 275 человек

Реклама

Живи спортом!