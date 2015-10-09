Воспитанник "Фенербахче" нашёл новый клуб в Казахстане

Футбольный клуб "Женис" объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Микаэлем Аскаровым, передают Vesti.kz.

Ранее 23-летний Аскаров играл за "Туран", "Атырау", "Экибастуз", "Кайрат" и белорусский клуб "Сморгонь".

Привлекался к играм за молодёжную сборную Казахстана до 21 года.

Стоит отметить, что Аскаров в восьмилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в Турцию, позже присоединившись к академии клуба "Фенербахче". В ноябре 2021 года футболист перешёл в турецкий клуб "Адана Демирспор", где продолжил выступать на юношеском уровне.

В предыдущем сезоне Аскаров сыграл за "Атырау" и "Туран" 18 матчей, результативными действиями не отметился.

