Поиграл в Италии и отказал "Барселоне". "Елимай" нашёл топ-усиление в Украине

"Елимай" остается одним из главных игроков на трансферном рынке Казахстана и продолжает укреплять состав. На сей раз корреспондент Vesti.kz акцентирует внимание на подписании семейским клубом хорватского полузащитника Хрвое Илича.

Андрей Карпович продолжает искать полузащитника с большим функционалом, который сможет внести креативное начало в центральную ось. В прошлом году "Елимай" искал такого игрока, подписав Эдуарда Флореску, а потом Серикжана Мужикова, но, по сути, об трансфера не сработали.

Илич - новая попытка, которая выглядит потенциально успешной. Хорвату 26 лет, у него крепкая местная школа - прошёл через системы "Осиека" и загребского "Динамо", плюс был недолгое время в молодежной команде итальянской "Пескары". Более того, Илич мог оказаться даже в "Барселоне".

В период выступлений за академию загребского "Динамо" он получил предложение переехать в академию каталонского клуба.

"У меня было приглашение от "Барселоны". Но я отказался, ведь мне было всего 14 лет и я не был готов жить на таком большом расстоянии от родного дома", — рассказывал Хрвое.

Вскоре Илич заявил о себе в родном чемпионате Хорватии, а дальше поиграл в двух зарубежных лигах. Короткая попытка в Израиле, а затем гораздо более успешная и продолжительная - в украинском "Кривбассе".

Игрок присоединился к команде в июле 2023 года и за это время провёл 45 матчей, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач. В сезоне 2023/24 Илич сыграл важную роль в завоевании "Кривбассом" бронзовых медалей чемпионата Украины.

Но летом прошлого года хавбек твердо настроился покинуть Украину. Илич был отстранён от первой команды из-за конфликтов с главным тренером (кстати, этим тренером является Патрик Ван Леувен - бывший спортивный директор "Кайрата") и неоднократно заявлял о желании покинуть страну, отказываясь участвовать в матчах чемпионата. В итоге, он разорвал контракт в конце сентября и до января оставался без команды.

По характеристикам Илич подвижный левоногий центральный полузащитник, который чаще играет бокс-ту-бокс, умело продвигает мяч с помощью передачи, способен включаться в атаки вторым темпом, не боится играть под давлением и берёт на себя стандарты.

Если Карпович предпочтёт играть с тройкой хавов в центре, то Илич с Рамазаном Оразовым (а под ними чистый опорник, например - Алмас Тюлюбай) способны создать сбалансированное сочетание, где будет достаточно объёма работы, но при этом Хрвое добавит недостающего созидания и передач из глубины в атаку.

Илич уже показал умение адаптироваться в сложной, постсоветской лиге и был одним из лидеров команды. В "Елимае" он определенно может дать тот же импакт, что в "Кривбассе". Плюс, его наверняка вдохновит участие в еврокубках, где он пока не играл. Пока, на бумаге, с точки зрения цена-качество трансфер как минимум интересный, а в потенциале, это футболист способный стать заметным не только в "Елимае", но и во всей лиге.

