Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 16:34
 

Поиграл в Италии и отказал "Барселоне". "Елимай" нашёл топ-усиление в Украине

  Комментарии

Поделиться
Поиграл в Италии и отказал "Барселоне". "Елимай" нашёл топ-усиление в Украине ©ФК "Кривбасс"

"Елимай" остается одним из главных игроков на трансферном рынке Казахстана и продолжает укреплять состав. На сей раз корреспондент Vesti.kz акцентирует внимание на подписании семейским клубом хорватского полузащитника Хрвое Илича.

Поделиться

"Елимай" остается одним из главных игроков на трансферном рынке Казахстана и продолжает укреплять состав. На сей раз корреспондент Vesti.kz акцентирует внимание на подписании семейским клубом хорватского полузащитника Хрвое Илича.

Андрей Карпович продолжает искать полузащитника с большим функционалом, который сможет внести креативное начало в центральную ось. В прошлом году "Елимай" искал такого игрока, подписав Эдуарда Флореску, а потом Серикжана Мужикова, но, по сути, об трансфера не сработали.

Илич - новая попытка, которая выглядит потенциально успешной. Хорвату 26 лет, у него крепкая местная школа - прошёл через системы "Осиека" и загребского "Динамо", плюс был недолгое время в молодежной команде итальянской "Пескары". Более того, Илич мог оказаться даже в "Барселоне".

В период выступлений за академию загребского "Динамо" он получил предложение переехать в академию каталонского клуба.

"У меня было приглашение от "Барселоны". Но я отказался, ведь мне было всего 14 лет и я не был готов жить на таком большом расстоянии от родного дома", — рассказывал Хрвое.

Вскоре Илич заявил о себе в родном чемпионате Хорватии, а дальше поиграл в двух зарубежных лигах. Короткая попытка в Израиле, а затем гораздо более успешная и продолжительная - в украинском "Кривбассе".

Игрок присоединился к команде в июле 2023 года и за это время провёл 45 матчей, забив шесть голов и отдав шесть голевых передач. В сезоне 2023/24 Илич сыграл важную роль в завоевании "Кривбассом" бронзовых медалей чемпионата Украины.

Но летом прошлого года хавбек твердо настроился покинуть Украину. Илич был отстранён от первой команды из-за конфликтов с главным тренером (кстати, этим тренером является Патрик Ван Леувен - бывший спортивный директор "Кайрата") и неоднократно заявлял о желании покинуть страну, отказываясь участвовать в матчах чемпионата. В итоге, он разорвал контракт в конце сентября и до января оставался без команды.

По характеристикам Илич подвижный левоногий центральный полузащитник, который чаще играет бокс-ту-бокс, умело продвигает мяч с помощью передачи, способен включаться в атаки вторым темпом, не боится играть под давлением и берёт на себя стандарты.

Если Карпович предпочтёт играть с тройкой хавов в центре, то Илич с Рамазаном Оразовым (а под ними чистый опорник, например - Алмас Тюлюбай) способны создать сбалансированное сочетание, где будет достаточно объёма работы, но при этом Хрвое добавит недостающего созидания и передач из глубины в атаку.

Илич уже показал умение адаптироваться в сложной, постсоветской лиге и был одним из лидеров команды. В "Елимае" он определенно может дать тот же импакт, что в "Кривбассе". Плюс, его наверняка вдохновит участие в еврокубках, где он пока не играл. Пока, на бумаге, с точки зрения цена-качество трансфер как минимум интересный, а в потенциале, это футболист способный стать заметным не только в "Елимае", но и во всей лиге.

Фото: ФК "Кривбасс"©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 91 человек

Реклама

Живи спортом!