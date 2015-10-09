Футболисты "Челси" уступили "Фулхэму" в 21-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Крэйвен Коттэдж" в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Рауль Хименес (55-я минута) и Харри Уилсон (81-я). В составе проигравших один мяч отыграл Лиам Делап (72-я). При этом с 22-й минуты "Челси" играл в меньшинстве после удаления Марка Кукурельи.

"Челси" и "Фулхэм", имея в активе по 31 очку, располагаются на восьмом и девятом местах турнирной таблицы соответственно.

17 января "Фулхэм" сыграет на выезде с "Лидсом", а "Челси" в этот день примет на своём поле "Брентфорд".

Напомним, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

