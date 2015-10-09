Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 08:21
 

Дастан Сатпаев узнал неприятную новость о "Челси"

  Комментарии

Поделиться
Дастан Сатпаев узнал неприятную новость о "Челси" ©ФК "Кайрат"

Футболисты "Челси" уступили "Фулхэму" в 21-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты "Челси" уступили "Фулхэму" в 21-м туре английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Крэйвен Коттэдж" в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. У победителей голы забили Рауль Хименес (55-я минута) и Харри Уилсон (81-я). В составе проигравших один мяч отыграл Лиам Делап (72-я). При этом с 22-й минуты "Челси" играл в меньшинстве после удаления Марка Кукурельи.

"Челси" и "Фулхэм", имея в активе по 31 очку, располагаются на восьмом и девятом местах турнирной таблицы соответственно.

17 января "Фулхэм" сыграет на выезде с "Лидсом", а "Челси" в этот день примет на своём поле "Брентфорд".

Напомним, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия в августе 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 января 01:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 213 человек

Реклама

Живи спортом!