Зажёг в "Шерифе", но потух в РПЛ. "Тобол" нашёл нового лидера?

"Тобол" пока довольно осторожно ведёт себя на трансферном рынке, но одно и достаточно знаковое приобретение костанайский клуб уже совершил, подписав марокканского хавбека Амина Талала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этот трансфер один из самых любопытных.

После сезона-2025 "Тобол" попрощался с Ахмедом Эль-Мессауди - связующим полузащитником и одним из самых креативных футболистов лиги. Хавбек выдал семь голов и шесть ассистов в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) за прошлый год, был эпизодически ярок, но как раз стабильности ему не хватало.

Костанайцы, что интересно, решили заменить Ахмеда на другого марокканца - Амина Талала. Он перешёл из "Ахмата", где в сезоне-2025/26 практически не играл, провёл всего два матча в российской премьер-лиге(РПЛ) и, судя по всему, на него не рассчитывал ни тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым, ни клуб. Интересно, что до седьмого тура РПЛ Талал хотя бы попадал в заявку команды, но затем его не включали даже в протокол. И, получается, что марокканец не играл всю осень и к началу сезона КПЛ подойдёт без официальной игровой практики в течении полугода.

Талал прошёл школу французского клуба "Орлеан", позже перешёл в "Бастию", но в обоих случаях играл лишь в Лиге 2. Затем был короткий, но достаточно продуктивный период в "Шерифе". В Молдове хавбек выдал невероятную часть сезона-2023/24, забив восемь голов и отдав две голевые передачи в 13 матчах чемпионата. Более того, в "Шерифе" Талал какой-то период исполнял роль капитана.

После такого яркого выступления в Молдове марокканец перешёл в "Ахмат". И, если в прошлом сезоне он ещё был частью обоймы команды, то в нынешнем сезоне РПЛ резко перестал попадать в состав.

Если исходить из игровых характеристик, наиболее подходящее амплуа Талала - центральный полузащитник с функциями восьмого номера. Амин неплохо подключается вторым темпом, полезен при контроле мяча, имея опыт в столь силовых лигах, как Лига 2 и РПЛ, готов в контактной игре. Но в его движении есть некая тягучесть - он не самый быстрый и объёмный игрок. Возможно, именно это не устраивало Станислава Черчесова (тренер "Ахмата") - отсутствие у Талала необходимой интенсивности.

Но в рамках КПЛ, где уровень игры определённо ниже, Талалу, скорее всего. будет легче и комфортнее проявить себя. На бумаге такая замена Эль-Мессауди со стороны "Тобола" выглядит вполне рабочим решением. В Казахстане Талал способен быть заметным игроком и предстать столь же эффективным, как это было в "Шерифе".

Напомним, в минувшем сезоне "Тобол" стал бронзовым призёром КПЛ-2025 и выиграл Кубок Казахстана. Эти результаты позволили клубу завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

