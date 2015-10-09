Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:25
 

Зажёг в "Шерифе", но потух в РПЛ. "Тобол" нашёл нового лидера?

  Комментарии

©instagram.com/aminetalal17

"Тобол" пока довольно осторожно ведёт себя на трансферном рынке, но одно и достаточно знаковое приобретение костанайский клуб уже совершил, подписав марокканского хавбека Амина Талала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этот трансфер один из самых любопытных.

"Тобол" пока довольно осторожно ведёт себя на трансферном рынке, но одно и достаточно знаковое приобретение костанайский клуб уже совершил, подписав марокканского хавбека Амина Талала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему этот трансфер один из самых любопытных.

После сезона-2025 "Тобол" попрощался с Ахмедом Эль-Мессауди - связующим полузащитником и одним из самых креативных футболистов лиги. Хавбек выдал семь голов и шесть ассистов в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) за прошлый год, был эпизодически ярок, но как раз стабильности ему не хватало.

Костанайцы, что интересно, решили заменить Ахмеда на другого марокканца - Амина Талала. Он перешёл из "Ахмата", где в сезоне-2025/26 практически не играл, провёл всего два матча в российской премьер-лиге(РПЛ) и, судя по всему, на него не рассчитывал ни тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым, ни клуб. Интересно, что до седьмого тура РПЛ Талал хотя бы попадал в заявку команды, но затем его не включали даже в протокол. И, получается, что марокканец не играл всю осень и к началу сезона КПЛ подойдёт без официальной игровой практики в течении полугода.


Талал прошёл школу французского клуба "Орлеан", позже перешёл в "Бастию", но в обоих случаях играл лишь в Лиге 2. Затем был короткий, но достаточно продуктивный период в "Шерифе". В Молдове хавбек выдал невероятную часть сезона-2023/24, забив восемь голов и отдав две голевые передачи в 13 матчах чемпионата. Более того, в "Шерифе" Талал какой-то период исполнял роль капитана.

После такого яркого выступления в Молдове марокканец перешёл в "Ахмат". И, если в прошлом сезоне он ещё был частью обоймы команды, то в нынешнем сезоне РПЛ резко перестал попадать в состав.

Если исходить из игровых характеристик, наиболее подходящее амплуа Талала - центральный полузащитник с функциями восьмого номера. Амин неплохо подключается вторым темпом, полезен при контроле мяча, имея опыт в столь силовых лигах, как Лига 2 и РПЛ, готов в контактной игре. Но в его движении есть некая тягучесть - он не самый быстрый и объёмный игрок. Возможно, именно это не устраивало Станислава Черчесова (тренер "Ахмата") - отсутствие у Талала необходимой интенсивности.

Но в рамках КПЛ, где уровень игры определённо ниже, Талалу, скорее всего. будет легче и комфортнее проявить себя. На бумаге такая замена Эль-Мессауди со стороны "Тобола" выглядит вполне рабочим решением. В Казахстане Талал способен быть заметным игроком и предстать столь же эффективным, как это было в "Шерифе".

Напомним, в минувшем сезоне "Тобол" стал бронзовым призёром КПЛ-2025 и выиграл Кубок Казахстана. Эти результаты позволили клубу завоевать путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.

