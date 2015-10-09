Где продолжит карьеру "казахский Месси"? Есть ответ

Прояснилось будущее полузащитника Еркебулана Сейдахмета, известного среди болельщиков как "казахский Месси", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, несмотря на слухи о возможном уходе из "Актобе", 25-летний футболист принял решение остаться в клубе и сосредоточиться на борьбе за место в основном составе.

Отмечается, что Сейдахмет намерен помочь команде в борьбе за чемпионство в новом сезоне КПЛ. Кроме того, у игрока действует контракт с пятикратными чемпионами Казахстана.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за "красно-белых" 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в карьере Сейдахмета были "Тараз", "Кайрат", "Жетысу", а также российская "Уфа" и болгарский "Левски". В разное время он вызывался в юношеские, молодёжную и национальную сборные Казахстана.

