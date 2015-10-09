Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:05
 

Где продолжит карьеру "казахский Месси"? Есть ответ

  Комментарии

Где продолжит карьеру "казахский Месси"? Есть ответ Еркебулан Сейдахмет. ©instagram.com/fcaktobe_official

Прояснилось будущее полузащитника Еркебулана Сейдахмета, известного среди болельщиков как "казахский Месси", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Эльдара Аманбаева, несмотря на слухи о возможном уходе из "Актобе", 25-летний футболист принял решение остаться в клубе и сосредоточиться на борьбе за место в основном составе.

Отмечается, что Сейдахмет намерен помочь команде в борьбе за чемпионство в новом сезоне КПЛ. Кроме того, у игрока действует контракт с пятикратными чемпионами Казахстана.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за "красно-белых" 21 матч во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Ранее в карьере Сейдахмета были "Тараз", "Кайрат", "Жетысу", а также российская "Уфа" и болгарский "Левски". В разное время он вызывался в юношеские, молодёжную и национальную сборные Казахстана.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 75 человек

