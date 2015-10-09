"Манчестер Юнайтед" лишили камбэка после увольнения тренера

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в выездном матче 21-го тура английской премьер-лиги против "Бернли", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Терф Мур" в Бернли, завершилась со счётом 2:2. МЮ по ходу игры уступал, но сумел отыграться и даже выйти вперёд. Однако удержать победу "красным дьяволам" не удалось.

"Бернли" открыл счёт после автогола Эйдена Хевена на 13-й минуте. Далее дубль оформил Беньямин Шешко, отличившийся на 50-й и 60-й минутах. "Бернли" спасся от поражения благодаря точному удару Джейдона Энтони на 66-й минуте.

Таким образом, МЮ не смог победить после увольнения Рубена Аморима и с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Бернли" с 13 очками находится на предпоследней, 19-й строчке.

17 января "Манчестер Юнайтед" примет дома "Манчестер Сити", а "Бернли" сыграет на выезде с "Ливерпулем".

