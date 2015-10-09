Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 08:44
 

"Манчестер Юнайтед" лишили камбэка после увольнения тренера

  Комментарии

"Манчестер Юнайтед" лишили камбэка после увольнения тренера ©x.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в выездном матче 21-го тура английской премьер-лиги против "Бернли", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Терф Мур" в Бернли, завершилась со счётом 2:2. МЮ по ходу игры уступал, но сумел отыграться и даже выйти вперёд. Однако удержать победу "красным дьяволам" не удалось.

"Бернли" открыл счёт после автогола Эйдена Хевена на 13-й минуте. Далее дубль оформил Беньямин Шешко, отличившийся на 50-й и 60-й минутах. "Бернли" спасся от поражения благодаря точному удару Джейдона Энтони на 66-й минуте.

Таким образом, МЮ не смог победить после увольнения Рубена Аморима и с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Бернли" с 13 очками находится на предпоследней, 19-й строчке.

17 января "Манчестер Юнайтед" примет дома "Манчестер Сити", а "Бернли" сыграет на выезде с "Ливерпулем".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

