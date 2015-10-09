Флик посадил Ямаля в запас "Барселоны" и назвал причину

Несмотря на уверенную победу "Барселоны" над "Атлетиком" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании, один из главных талантов каталонской команды Ламин Ямаль начал матч на скамейке запасных, передают Vesti.kz.

Молодой вингер вышел на поле лишь в заключительные 20 минут встречи, заменив Руни Бардагжи.

После игры главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик объяснил своё решение, подчеркнув, что отсутствие Ямаля в стартовом составе не было связано с травмой.

"В последние дни он чувствовал себя не лучшим образом, поэтому мы решили поберечь его. Речь не идёт о повреждении - это были проблемы с желудком", - цитируют Флика Foot Mercato.

Напомним, что "Барселона" уверенно прошла "Атлетик" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании, одержав победу со счётом 5:0. В финале соперником каталонцев станет победитель противостояния между "Атлетико" и "Реалом".

