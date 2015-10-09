Луис Энрике отказал ПСЖ и выбрал "Барсу"? Подробности

Будущее Луиса Энрике снова стало одной из главных тем на футбольном рынке. Испанский тренер "Пари Сен-Жермен" за год до окончания контракта оказался в центре слухов о возможном отказе от продления соглашения и возвращении в "Барселону", передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, Луис Энрике замедлил или отклонил предложение о продлении многомиллионного контракта с ПСЖ, что вызвало обеспокоенность руководства клуба и бурные обсуждения в соцсетях. У тренера остаётся год до окончания контракта, а клуб считает его продление приоритетом для стабильности и успеха в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Переговоры продолжаются, но серьёзного прогресса пока нет.

В Барселоне слухи о возвращении Энрике вызывают интерес у части болельщиков. Фанаты вспоминают период трёх титулов и узнаваемый стиль тренера, несмотря на то что нынешний наставник Ханси Флик показывает стабильные результаты.

Кроме Испании, интерес к Луису Энрике проявляет и "Манчестер Юнайтед", который рассматривает его как кандидата для глубокой перестройки команды, если ситуация с ПСЖ не прояснится. Пока сам тренер молчит, позволяя переговорам и времени определить его будущее.

