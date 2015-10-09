Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Сборные
Каннаваро принял неожиданное решение по сборной Узбекистана перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана, итальянский специалист Фабио Каннаваро готов в январе провести новые просмотры игроков для национальной команды, передают Vesti.kz со ссылкой на Zamin.uz.

Под его руководством команда оценит потенциальных новобранцев и проанализирует их возможности для участия в дебютном чемпионате мира, который состоится летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Новые имена на сборе

По информации главного редактора Championat.asia Нарзуллы Сайдуллаева, на январский сбор приглашены Азиз Холмуродов из ОКМК и Ойбек Бозоров, получивший шанс после нескольких лет отсутствия. Оба игрока имеют возможность показать свои улучшенные качества и побороться за место в составе.

Молодые перспективы

В поле зрения Каннаваро также попали недавно приглашённый игрок "Навбахора" Кувондык Розиев и лидер клуба "Нефтчи" Икром Алибоев. Их участие в сборе в Дохе (ОАЭ) позволит тренеру оценить потенциал молодых футболистов и рассмотреть варианты для укрепления команды.

Напомним, прошлым летом сборная Узбекистана под руководством Тимура Кападзе впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв 0:0 с ОАЭ и финишировав второй в группе A с 18 очками. В октябре команду возглавил Фабио Каннаваро, который и поведёт узбекскую сборную на ЧМ-2026.

Узбекистан пошёл на жертвы ради ЧМ-2026

