Три игрока пропустят Суперкубок? "Реал" узнал плохие новости перед матчем с "Барсой"

Победа над "Атлетико" и выход в финал Суперкубка Испании обернулись для "Реала" серьёзными кадровыми проблемами, передают Vesti.kz.

Рюдигер может пропустить финал

Дерби в Джидде оказалось слишком затратным с точки зрения физического состояния команды.

Как пишет Marca, сразу после матча несколько футболистов покидали стадион с тревожными признаками, а первые медицинские выводы заставили тренерский штаб всерьёз насторожиться.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние Антонио Рюдигера. Немецкий защитник уходил с поля с заметной хромотой, и его участие в финале оказалось под большим вопросом.

Ранее Федерико Вальверде пытался снизить градус тревоги, отметив, что замена Рюдигера была запланированной, однако предварительное медицинское заключение клуба быстро изменило общий фон.

Ещё два игрока рискуют пропустить финал Суперкубка

Проблемы возникли и у Родриго Гоэса - бразилец появился перед журналистами с повязкой на правой ноге. А Рауль Асенсио выглядел более спокойно и уверял, что чувствует себя нормально, однако внутри клуба к этим словам отнеслись с осторожностью.

По информации из расположения "сливочных", ситуация остаётся непростой. Вероятность выхода Рюдигера в финале оценивается как низкая, а Родриго и Асенсио в ближайшее время пройдут дополнительные медицинские обследования, которые и дадут окончательный ответ.

На данный момент оба футболиста остаются под вопросом на эль-класико.

Напомним, что совсем скоро, 11 января, болельщиков ждёт главное футбольное событие турнира - финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся "Барселона" и "Реал".

Действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале Суперкубка Испании 2025 года каталонцы уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

