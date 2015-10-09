Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:00
 

"Реал" положил глаз на легендарного тренера после отставки Алонсо: это не Зидан

  Комментарии

"Реал" положил глаз на легендарного тренера после отставки Алонсо: это не Зидан ©ФК "Реал" Мадрид

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что немецкий специалист Юрген Клопп является одним из наиболее подходящих кандидатов на пост главного тренера в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По информации источника, в руководстве "королевского клуба" относятся к Клоппу с большим уважением. Президент "Реала" Флорентино Перес давно высоко оценивает работу Клоппа и неоднократно поддерживал идею его приглашения в Мадрид. При этом у главы клуба по-прежнему сохраняется положительное мнение и о Зинедине Зидане, однако французский тренер уже достиг договорённости о работе со сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль" с октября 2015 по июнь 2024 года и стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. Под его руководством мерсисайдцы выиграли АПЛ в сезоне-2019/20, Кубок Англии (2021/22), дважды завоевали Кубок английской лиги (2021/22, 2023/24), а также Суперкубок страны (2022). Клопп также вернул "красных" в число ведущих команд Европы.


Ранее в тренерской карьере 58-летний специалист работал с немецкими клубами "Майнц", "Боруссия" Дортмунд и "Айнтрахт". В настоящее время Клопп занимает пост руководителя футбольных операций в структуре Red Bull, курируя работу сразу нескольких клубов, включая "РБ Лейпциг".

Напомним, 12 января "Реал" официально объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером команды. Алонсо возглавлял мадридцев с лета 2025 года и за это время провёл 34 матча во всех турнирах, одержав 24 победы, четырежды сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

