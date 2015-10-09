"Реал" положил глаз на легендарного тренера после отставки Алонсо: это не Зидан

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что немецкий специалист Юрген Клопп является одним из наиболее подходящих кандидатов на пост главного тренера в мадридском "Реале", передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

По информации источника, в руководстве "королевского клуба" относятся к Клоппу с большим уважением. Президент "Реала" Флорентино Перес давно высоко оценивает работу Клоппа и неоднократно поддерживал идею его приглашения в Мадрид. При этом у главы клуба по-прежнему сохраняется положительное мнение и о Зинедине Зидане, однако французский тренер уже достиг договорённости о работе со сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль" с октября 2015 по июнь 2024 года и стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. Под его руководством мерсисайдцы выиграли АПЛ в сезоне-2019/20, Кубок Англии (2021/22), дважды завоевали Кубок английской лиги (2021/22, 2023/24), а также Суперкубок страны (2022). Клопп также вернул "красных" в число ведущих команд Европы.

Ранее в тренерской карьере 58-летний специалист работал с немецкими клубами "Майнц", "Боруссия" Дортмунд и "Айнтрахт". В настоящее время Клопп занимает пост руководителя футбольных операций в структуре Red Bull, курируя работу сразу нескольких клубов, включая "РБ Лейпциг".

Напомним, 12 января "Реал" официально объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером команды. Алонсо возглавлял мадридцев с лета 2025 года и за это время провёл 34 матча во всех турнирах, одержав 24 победы, четырежды сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

Самый дорогой игрок мира пополнит состав "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!