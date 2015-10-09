Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:19
 

Названа причина увольнения Хаби Алонсо из "Реала"

Названа причина увольнения Хаби Алонсо из "Реала" Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Бывший полузащитник "Реала" Гути прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Бывший полузащитник "Реала" Гути прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, причиной ухода стало недовольство тренером со стороны игроков "королевского клуба"

"Я не был в раздевалке при Хаби и не могу это утверждать наверняка. Знаю только, что, если игроки в раздевалке проявляют недовольство тренером, это сказывается на тренировках и в матчах. По моему мнению, именно это и стало причиной ухода Хаби в середине сезона, хотя его спортивные показатели были неплохими.

Я думаю, что если говорить о стиле игры или о том, что команда при нем делала на поле, то я только что видел статистику, согласно которой Флик, тренер "Барселоны", показал те же результаты, что и Хаби Алонсо, проведя 34 матча. Это означает, что в плане количества побед ситуация была неплохой. Но это правда, что ходило много слухов о том, что он не вписывался в раздевалку", – сказал Гути в эфире DAZN.

12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо по обоюдному согласию сторон. Испанец возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. За это время мадридцы провели 34 встречи во всех турнирах, в которых одержали 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

"Реал" выбрал нового главного тренера после отставки Алонсо

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

