Названа причина увольнения Хаби Алонсо из "Реала"

Бывший полузащитник "Реала" Гути прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.
По его мнению, причиной ухода стало недовольство тренером со стороны игроков "королевского клуба"
"Я не был в раздевалке при Хаби и не могу это утверждать наверняка. Знаю только, что, если игроки в раздевалке проявляют недовольство тренером, это сказывается на тренировках и в матчах. По моему мнению, именно это и стало причиной ухода Хаби в середине сезона, хотя его спортивные показатели были неплохими.
Я думаю, что если говорить о стиле игры или о том, что команда при нем делала на поле, то я только что видел статистику, согласно которой Флик, тренер "Барселоны", показал те же результаты, что и Хаби Алонсо, проведя 34 матча. Это означает, что в плане количества побед ситуация была неплохой. Но это правда, что ходило много слухов о том, что он не вписывался в раздевалку", – сказал Гути в эфире DAZN.
12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо по обоюдному согласию сторон. Испанец возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. За это время мадридцы провели 34 встречи во всех турнирах, в которых одержали 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
"Реал" выбрал нового главного тренера после отставки Алонсо
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама