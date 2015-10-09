Названа причина увольнения Хаби Алонсо из "Реала"

Бывший полузащитник "Реала" Гути прокомментировал увольнение Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, причиной ухода стало недовольство тренером со стороны игроков "королевского клуба"

"Я не был в раздевалке при Хаби и не могу это утверждать наверняка. Знаю только, что, если игроки в раздевалке проявляют недовольство тренером, это сказывается на тренировках и в матчах. По моему мнению, именно это и стало причиной ухода Хаби в середине сезона, хотя его спортивные показатели были неплохими.

Я думаю, что если говорить о стиле игры или о том, что команда при нем делала на поле, то я только что видел статистику, согласно которой Флик, тренер "Барселоны", показал те же результаты, что и Хаби Алонсо, проведя 34 матча. Это означает, что в плане количества побед ситуация была неплохой. Но это правда, что ходило много слухов о том, что он не вписывался в раздевалку", – сказал Гути в эфире DAZN.