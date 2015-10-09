Хаби Алонсо определился с новым клубом

После ухода из мадридского "Реала" Хаби Алонсо уже наметил следующий шаг в карьере - и его маршрут ведёт в Англию, передают Vesti.kz.

По информации Bayern Space, испанский специалист ориентируется на английскую премьер-лигу (АПЛ) и рассматривает два топ-варианта: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

При этом, если летом оба предложения станут реальностью, Алонсо, как утверждают источники, скорее выберет мерсисайдский клуб.

Интерес к тренеру в АПЛ сохраняется давно. "Ливерпуль" присматривался к Алонсо ещё после ухода Юргена Клоппа, а "Манчестер Сити" держит его в числе кандидатов на случай возможных изменений вокруг Хосепа Гвардиолы.

Однако личные симпатии самого Алонсо, по данным окружения, склоняются именно в сторону "Энфилда".

Матч с "Кайратом" стал для него особенным: неожиданный вывод после ухода Алонсо из "Реала"

Ранее стало известно, что Алонсо заявил руководству "Реала" перед своим уходом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!