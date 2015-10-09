Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 17:53
 

Хаби Алонсо определился с новым клубом

Хаби Алонсо. Фото: ©x.com/realmadrid

После ухода из мадридского "Реала" Хаби Алонсо уже наметил следующий шаг в карьере - и его маршрут ведёт в Англию, передают Vesti.kz.

По информации Bayern Space, испанский специалист ориентируется на английскую премьер-лигу (АПЛ) и рассматривает два топ-варианта: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

При этом, если летом оба предложения станут реальностью, Алонсо, как утверждают источники, скорее выберет мерсисайдский клуб.

Интерес к тренеру в АПЛ сохраняется давно. "Ливерпуль" присматривался к Алонсо ещё после ухода Юргена Клоппа, а "Манчестер Сити" держит его в числе кандидатов на случай возможных изменений вокруг Хосепа Гвардиолы

Однако личные симпатии самого Алонсо, по данным окружения, склоняются именно в сторону "Энфилда".

Матч с "Кайратом" стал для него особенным: неожиданный вывод после ухода Алонсо из "Реала"

Ранее стало известно, что Алонсо заявил руководству "Реала" перед своим уходом.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 21 15 4 2 40-14 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45-19 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32-28 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6 Ньюкасл Юнайтед 21 9 5 7 32-27 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36-32 32
8 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 8 6 31-28 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 6 8 30-27 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16 Лидс Юнайтед 21 5 7 9 29-37 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20 Вулверхэмптон Уондерерс 21 1 4 16 15-41 7

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 января 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Лечче
Лечче
(Лечче)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Лечче
Проголосовало 15 человек

