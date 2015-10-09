Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 20:19
 

"Барселона" "отменила" первый трансфер в 2026 году

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" "отменила" первый трансфер в 2026 году ©Depositphotos.com/RFarrarons

"Барселона" во вторник громко объявила о возвращении Жоау Канселу, однако радость оказалась недолгой. Спустя короткое время сообщение исчезло с официального сайта каталонского клуба, а в социальных сетях "сине-гранатовых" любая информация о португальце была оперативно удалена, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Барселона" во вторник громко объявила о возвращении Жоау Канселу, однако радость оказалась недолгой. Спустя короткое время сообщение исчезло с официального сайта каталонского клуба, а в социальных сетях "сине-гранатовых" любая информация о португальце была оперативно удалена, сообщают Vesti.kz.

Сам Канселу также убрал со своих страниц публикации, посвящённые завершению перехода в "Барселону".

Причины, по которым и клуб, и футболист внезапно "дали заднюю", пока остаются неизвестными. Ситуация выглядит загадочно и явно далека от завершения — следим за развитием событий.

Напомним, Жоау Канселу 31 год. Ранее "Барселона" сообщала о его аренде из "Аль-Хиляля" на вторую половину сезона-2025/2026.

На данный момент "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 января 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Лечче
Лечче
(Лечче)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Лечче
Проголосовало 21 человек

Реклама

Живи спортом!