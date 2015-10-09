"Барселона" "отменила" первый трансфер в 2026 году

"Барселона" во вторник громко объявила о возвращении Жоау Канселу, однако радость оказалась недолгой. Спустя короткое время сообщение исчезло с официального сайта каталонского клуба, а в социальных сетях "сине-гранатовых" любая информация о португальце была оперативно удалена, сообщают Vesti.kz.

Сам Канселу также убрал со своих страниц публикации, посвящённые завершению перехода в "Барселону".

Причины, по которым и клуб, и футболист внезапно "дали заднюю", пока остаются неизвестными. Ситуация выглядит загадочно и явно далека от завершения — следим за развитием событий.

Напомним, Жоау Канселу 31 год. Ранее "Барселона" сообщала о его аренде из "Аль-Хиляля" на вторую половину сезона-2025/2026.

На данный момент "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая мадридский "Реал" на четыре очка.

