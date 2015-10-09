"Реал" выбрал нового главного тренера после отставки Алонсо

"Реал" объявил, что Альваро Арбелоа назначен новым главным тренером первой команды, сообщают Vesti.kz.

Дебютный матч мадридского "Реала" при новом главном тренере запланирован на среду, 14 января. В этот день "сливочные" сыграют в рамках 1/8 финала Кубка Испании против "Альбасете".

О назначении Арбелоа клуб сообщил вскоре после расставания с Хаби Алонсо. До повышения в первую команду испанский специалист возглавлял "Реал Мадрид Кастилья" — резервный состав столичного гранда.

Арбелоа работает в тренерской системе "Реала" с 2020 года, полностью пройдя путь через академию клуба. Он приводил к чемпионству Infantil A в сезоне-2020/21, затем руководил Cadete A в кампании-2021/22, а с 2022 по 2025 год успешно тренировал Juvenil A.

На этом уровне Арбелоа оформил требл в сезоне-2022/23, выиграв чемпионат, Кубок Испании и Кубок чемпионов, а также стал чемпионом в сезоне-2024/25.

В игровой карьере Арбелоа оказался в самом сердце золотой эпохи мадридского "Реала". Он защищал цвета клуба с 2009 по 2016 год, приняв участие в 238 официальных матчах и став обладателем восьми трофеев. В его коллекции — две победы в Лиге чемпионов, титул клубного чемпиона мира, Суперкубок УЕФА, чемпионство в Ла Лиге, два Кубка Испании и Суперкубок страны.

Не менее яркий след Арбелоа оставил и в составе сборной Испании, входя в легендарное поколение "красной фурии". В национальной команде он выиграл чемпионат мира 2010 года в ЮАР и два чемпионата Европы — в 2008 и 2012 годах, проведя за сборную 56 матчей.

