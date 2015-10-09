Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 21:26
 

"Барселона" повторно объявила о первом трансфере в 2026 году

"Барселона" во второй раз официально сообщила об аренде крайнего защитника Жоау Канселу у саудовского "Аль-Хилаля", сообщают Vesti.kz. Соглашение с португальцем рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее в этот же день каталонский клуб уже объявлял о переходе Канселу, однако вскоре все упоминания о сделке были удалены как с официального сайта, так и из социальных сетей "сине-гранатовых".

По данным источников, на момент первого анонса "Аль-Хилаль" не предоставил один из обязательных документов, без которого завершение трансфера было невозможно.

Напомним, Жоау Канселу уже выступал за "Барселону" в сезоне 2023/24. За это время защитник провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро.

