Алонсо начал переговоры с новым клубом после ухода из "Реала"

Испанский специалист Хаби Алонсо получил предложение возглавить новый клуб после ухода из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Увольнение 44-летнего тренера из "королевского клуба" произошло 12 января, вскоре после поражения "сливочных" от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:3). Как сообщает Fichajes, с Алонсо уже связался лондонский "Тоттенхэм", предложив ему продолжить работу в Англии.

На данный момент "шпоры" занимают 14-е место в премьер-лиге с 27 очками, одержав всего 11 побед и потерпев 12 поражений. Руководство клуба считает, что необходим срочный внешний импульс для улучшения ситуации.

Клуб понимает, что текущая динамика требует немедленного внешнего вмешательства, и имя Алонсо вызвало полное согласие среди руководства. Особенно ценится его знание английской лиги и способность вести раздевалку с высокими ожиданиями, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся недавно на "Сантьяго Бернабеу".

По данным источника, переговоры продвигаются успешно, обе стороны заинтересованы в заключении постоянного контракта, который позволит баску возглавить команду до конца зимы. Испанский наставник придёт с задачей быстро поднять позиции и спасти сезон, который казался потерянным для интересов клуба.

Хаби Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, но не доработал до конца даже одного полного сезона. После его ухода руководство мадридского клуба уже определилось с новым тренером, который будет вести команду в ближайшее время — подробности по ссылке.

