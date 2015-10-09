Экс-игрок "Баварии" присоединился к "Барселоне"

Португальский защитник "Аль-Хиляля" Жоау Канселу близок к возвращению в "Барселону". Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, 31-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование, передают Vesti.kz.

Ожидается, что игрок будет выступать за "сине-гранатовых" на правах аренды до завершения текущего сезона.

Для португальца это уже не первый опыт игры за каталонский клуб. В сезоне-2023/24 он выступал за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Сити", приняв участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Летом 2024 года Канселу перебрался в "Аль-Хиляль" за 25 миллионов евро, однако закрепиться в Саудовской Аравии ему не удалось. В текущем сезоне защитник провёл за клуб из Эр-Рияда шесть матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами. По данным Transfermarkt, его нынешняя рыночная стоимость составляет около 10 миллионов евро.

За свою карьеру Жоау Канселу также выступал за "Манчестер Сити", "Баварию", "Ювентус", "Интер" и ряд других европейских клубов. Его возвращение в "Барселону" станет первым трансферным усилением каталонцев в этом году.

