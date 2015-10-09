Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 19:12
 

Пятикратный чемпион Казахстана объявил имя нового главного тренера

Павлодарский "Иртыш" официально объявил о назначении белорусского специалиста Кирилла Альшевского на пост главного тренера основной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В разные годы Альшевский работал в клубах "Рух", "Лиепая", БАТЭ, РУОР, минском "Динамо", а также входил в тренерские штабы молодёжных сборных Беларуси.

Во главе борисовского БАТЭ наставник подтвердил статус клуба как одного из лидеров белорусского футбола, завоевав серебряные медали чемпионата страны и Кубок Беларуси.

Последним местом работы Кирилла Альшевского был московский "Велес".


Напомним, последний раз в КПЛ "Иртыш" играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.

