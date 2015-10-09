Обладатель "Золотого мяча" дал совет Пересу после поражения от "Барселоны"

Экс-форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал гостем финала Суперкубка Испании, где "сливочные" уступили "Барселоне" со счётом 2:3, сообщают Vesti.kz.

По информации Telegrafi, ссылающегося на журналиста Рамона Альвареса де Мона, француз во время визита пообщался с президентом клуба Флорентино Пересом.

Как утверждает источник, в разговоре Бензема поделился с главой "Реала" двумя рекомендациями. Прежде всего он отметил важность сохранения доверия к главному тренеру Хаби Алонсо. Кроме того, экс-нападающий посоветовал обратить внимание на необходимость усиления средней линии.

На данный момент мадридский клуб располагается на второй строчке таблицы Ла Лиги, уступая лидирующей "Барселоне" четыре очка.

Напомним, Бензема в качестве игрока "Реала" в 2022 году стал обладателем "Золотого мяча".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!