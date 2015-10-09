"Барселона" хочет завершить подписание лидера "Манчестер Сити"

"Барселона" активно продвигается к подписанию португальского полузащитника Бернарду Силвы, который в настоящее время выступает за "Манчестер Сити". Игроку 31 год, его контракт истекает в июне 2026 года, но правила позволяют ему уже сейчас вести переговоры с другими клубами, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Стратегическая возможность для каталонцев

В руководстве "Барселоны" считают, что переход Силвы выгоден как спортивно, так и финансово: игрок имеет большой опыт выступлений на высшем уровне и может перейти без выплаты трансферного вознаграждения. Тренерский штаб ценит его тактическую грамотность, универсальность в атаке и опыт в европейских турнирах, что особенно важно для молодой команды.

Противостояние с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" заинтересован в сохранении Силвы, но осознаёт, что игрок рассматривает новый вызов за пределами Премьер-лиги. "Барселона" ведёт переговоры и предлагает игроку ключевую роль в команде, что усиливает привлекательность перехода по сравнению с другими претендентами.

Потенциальное усиление команды

Приход Силвы позволит "Барселоне" повысить уровень полузащиты. Универсальность игрока позволяет использовать его на разных позициях, что важно для баланса состава между молодостью и опытом.

Перспектива перехода

"Манчестер Сити" может предпринять последнюю попытку продления контракта, но текущее положение явно благоприятствует "Барселоне". Сделка рассматривается как одна из главных возможностей следующего лета для укрепления команды и возвращения в европейскую элиту.

Силва представляет "Манчестер Сити" с 2017 года, когда перешёл из "Монако" за 50 миллионов евро. В карьере португальца также была "Бенфика". В нынешнем сезоне он провёл 28 матчей, забив один гол и отдав два ассиста.

