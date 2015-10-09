Деку нашёл нового форварда для "Барсы": бразилец заменит Левандовски

"Барселона" уже готовится к будущему без Роберта Левандовски. Спортивный директор каталонского клуба Деку запустил поиск форварда, который сможет возглавить атаку "сине-гранатовых" в ближайшие годы. Одним из основных кандидатов стал бразилец Игор Тиаго из английского "Брентфорда", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Взрывной сезон в Англии

В свои 24 года Игор Тиаго забил 16 голов в премьер-лиге и стал одной из главных сенсаций чемпионата. Спортивная дирекция "Барсы" отмечает его физическую мощь, умение забивать и командную работу, что делает его профиль отличным от Левандовски, но совместимым с идеями тренера Ханса-Дитера Флика.

Работяга, а не звезда шоу

Игор Тиаго — форвард, способный прессинговать соперника, смещаться в свободные зоны и вести борьбу с сильными центральными защитниками. "Барселона" считает, что он идеально впишется в комбинации с Ламином Ямалем, Рафиньей и Педри, создавая пространство и возможности как в позиционном, так и в контратакующем футболе.

Доступная стоимость

Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 35 миллионов евро. Клуб видит в этом возможность стратегического приобретения, особенно если летом удастся провести крупную продажу игроков.

Вывод

Пока Левандовски завершает карьерный этап в "Барселоне", Деку уже приметил кандидата на место "девятки" в клубе — мощного, голеадорного и работоспособного бразильца, способного вести атаку "Барсы" на самом высоком уровне.

В карьере Тиаго также были "Брюгге", "Лудогорец" и "Крузейро".

